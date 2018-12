Andrus Ansip andis Eesti tippettevõtjale aru: mis juhtub geobloki kadumisega?

Seega ei tohiks asukohapõhise tõkestuse lõpetamine VKEsid negatiivselt mõjutada, vaid peaks andma neile pigem võimaluse oma äri laiendada.

Mis puudutab ELi abi, siis lisaks liikmesriikide kaubanduse edendamise asutustele saavad VKEd teavet portaalist «Teie Euroopa» ning õigus- ja rahastamisalast nõu Euroopa ettevõtlusvõrgustikust. ELi eksportijatele oluline teave peamiste eksporditurgude kohta on olemas andmebaasis.

Kes hakkab kontrollima e-kaupmehi, et nad seadust täidaksid?

Liikmesriigid peavad 3. detsembriks määrama ühe või mitu asutust, kes kannavad hoolt määruse täitmise tagamise eest. Klientidel on õigus neile asutustele rikkumistest teatada.

Kuidas muudab uus määrus olukorda kliendi jaoks?

3. detsembrist ei ole enam põhjendatud asukohapõhine tõkestamine või muul viisil diskrimineerimine kodakondsuse, elukoha või asukoha alusel. See tähendab, et teise liikmesriigi klientidel on samasugune juurdepääs kaupadele ja teenustele ning samasugune võimalus neid osta kui kohalikel klientidel. Need olukorrad on järgmised:

• klient ostab kaupu, näiteks elektroonikaseadmeid, riideid, spordirõivaid või raamatuid, mida kaupleja kliendi liikmesriiki ei tarni. Sellel kliendil on õigus saada tarneteenust mõnes liikmesriigis, kus kaupleja tarneteenust pakub, samadel tingimustel nagu kohalikud kliendid;

• klient soovib valida ja teises liikmesriigis asutatud kauplejalt osta elektrooniliselt osutatavaid teenuseid, nagu pilvteenused, andmelaondus või veebimajutus. Sellel kliendil on õigus teha seda samal viisil nagu seda teevad kohalikud kliendid;

• klient ostab teenuse, mida pakutakse kaupleja ruumides või kaupleja füüsilises asukohas ning need ruumid või see asukoht paiknevad muus kui kliendi liikmesriigis. Siia kategooriasse kuuluvad näiteks kontserdipiletid, majutus või autorent. Ka sellises olukorras on kliendil õigus nõuda, et teda koheldaks samamoodi kui kaupleja riigi kodanikke/residente.

Määrusega on keelustatud ka veebisaitidele juurdepääsu blokeerimine ja IP-aadresside ümbersuunamine ilma kliendi eelneva nõusolekuta.

Lisaks saavad kliendid kasu ka klauslist, millega keelatakse diskrimineerimine makseteenuste osutamisel. Kauplejatel ei ole lubatud kohelda kliente erinevalt vastavalt kodakondsusele, elukohale või asukohale, aga ka maksekonto asukoha, makseteenuse pakkuja asukoha või makseinstrumendi väljastamise koha põhjal.

Kuidas menetletakse e-äri puhul tarbijakaebusi - millise riigi tarbijakaitseamet probleemi korral asja menetleb?

ELi õigusnormidega on ette nähtud, et kui kaupleja suunab oma tegevuse mõnda liikmesriiki, kehtivad tema suhtes selles liikmesriigis kohaldatud tarbijakaitsenõuded. ELis on läbi vaadatud ka tarbijakaitse koostöö määrus, et ametiasutused saaksid teha eri riikide kauplejate ja tarbijatega seotud probleemide lahendamiseks koostööd ja käsitleda ühiselt tarbijaõiguse rikkumisi ühtsel turul.

Lisaks käivad Euroopa Komisjonil läbirääkimised, et ühtlustada digitaalset sisu ja kaupade müüki puudutavad tarbijaõigused. Need peaksid vastuvõtmisel vähendama lepinguõiguse erinevustest tulenevaid kulusid, andma ettevõtjatele suurema õiguskindluse ja aitama tarbijatel ostlemisvõimalustest kogu ELis täiega kasu saada.