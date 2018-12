Tühisõitude nõuded jäid liikuvuspaketist välja

«Esialgne pakkumine oli meie jaoks selgelt probleemne ning seetõttu sai valitsuses vastu võetud ka otsus, et sellisel kujul ei saa Eesti paketti toetada. Transpordiministrite pikale veninud kohtumisel tuli aga eesistuja meie palvetele teatud määral vastu. Meie vedajad väljendasid arvamust, et esialgse lahenduse kõige problemaatilisem ettepanek oli asjaolu, mille kohaselt nii veoautod kui ka bussid oleks pidanud iga 6 nädala järel tagasi Eestisse sõitma ja seda olenemata asjaolust, millises Euroopa otsas parasjagu tööd tehakse. See oleks halvendanud Euroopa kaugemate riikide ettevõtete konkurentsiolukorda ning tähendanud suurt keskkonnakahju tühisõitude näol. See teema sai liikuvuspaketist välja ning tegemist on suure võiduga meie ettevõtete jaoks,» rääkis Simson, lisades, et Eesti ja Euroopa Liit on võtnud endale väga ambitsioonikad keskkonnaeesmärgid ning tühisõitude tegemine oleks taolisele eesmärgile laastavalt mõjunud.