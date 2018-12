Allikad: Prantsuse valitsus otsustas peatada vägivaldsete meeleavaldusteni viinud kütuseaktsiisi tõstmise

Valitsus astub ka teisi samme, et rahustada rahvast pärast kaks nädalat kestnud üleriigilisi proteste, ütlesid allikad, kuigi veel eile kinnitas valitsuse pressiesindaja Benjamin Griveaux, et valitsus ei allu protestijate nõudmistele.

«Me oleme öelnud, et me ei muuda kurssi,» sõnas Griveaux eile hommikul telekanalile BFM. «Viimase 30 aasta jooksul on vahetpidamata iga 18 kuu järel kurssi muudetud,» lausus ta, viidates sellele, et Macroni eelkäijad presidenditoolil on tänavaprotestide survele sageli järele andnud.