LOT visatakse üle parda? Nordica kaalub ühisettevõtte välja ostmist

Nii Nordica juht Hannes Saarpuu, nõukogu esimees Peeter Tohver kui ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler Ahti Kuningas tunnistasid, et Regional Jeti välja ostmise üle on tõepoolest arutatud, kuid kindlat otsust veel vastu võetud pole, vahendab ERR .

Saarpuu viskas õhku mõtte, et LOTiga koostöö lõpetamine võib Nordicale pikas plaanis kasuks tulla, vihjates eeskätt lende opereeriva ettevõtte Regional Jeti möödunud aasta suurele kahjumile, samuti käesoleva aasta kahjumile.

Samas tuleb kindlasti arvestada sellega, praegu kasutab Nordica LOTi kommertsplatvormi, mis on Eesti poole jaoks ülimalt oluline ja mille nullist loomine oleks väga kallis. Nõukogu esimees Tohver ütles, et isegi kui Regional Jeti arendamisel koostöö otsa saab, saavad nad kommertsplatvormi edasi kasutada.

Nordicale kuulub Regional Jetist 51 protsenti ja LOTile 49 protsenti. Ilma Regional Jetita ei saaks Nordica üldse lennata. Regional Jeti käes on lennuload, meeskonnad ja ülejäänud osa lennukid.

Nordica ja LOTi vahelistest hõõrdumistest on meedias korduvalt räägitud. Esile toodi poolakate ettearvamatut käitumist ja tingimuste peale surumist, mis on tulnud Nordicale ootamatult ja pole alati tundunud kõige mõistlikum.

Olukorra teeb väikse Nordica jaoks keerukamaks see, et paratamatult on neil oma lendude käigus hoidmiseks suurt LOTi rohkem vaja kui vastupidi.