Soome esimene isejuhtiv parvlaev ei suutnud tuvastada ujuvat põhjapõtra

Isejuhtiva parvlaeva arendas Soome ettevõtte Finferries välja koostöös Rolls-Roycega. «Ma arvan, et see on laevanduse jaoks ajalooline päev. See on maailma esimene isejuhtiv ja kaugjuhitav parvlaev,» ütles Rolls-Royce innovatsiooni ja tehnoloogia osakonna asepresident Oskar Levander. Tema sõnul installeeritakse sarnane tehnoloogia ühel päeval kõikidele parvlaevadele, mis tõstab oluliselt aluste ohutust, sest enamik õnnetusi on põhjustatud inimlikest vigadest.