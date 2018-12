EfTEN tegi kaks suurtehingut

Tehingu väärtus oli 47 miljonit eurot, mis teeb sellest EfTEN-i ajaloo suuruselt teise investeeringu peale Domina keskuse ostmist Riias 2016. aastal.

RYO eelmine omanik oli Soome ettevõte Pontos Group ning tegu on suurima kaubanduskeskusega Panevėžyses, kus on 89 000 elanikku ning ümbruskonnas elab 150 000 inimest. Ühekorruselises keskuses on 24 300 ruutmeetrit väljaüüritavat pinda ning parkla 950 autole. Pontos renoveeris keskuse täielikult 2014. aastal. RYO-s on hetkel 132 rentnikku, neist suuremate seas RIMI, JYSK, H&M ja Avitela.

«Peale Kadrioru Ärikeskuse ostu on RYO oluline lisandus meie portfelli, kuna keskus hakkab esimesest päevast tekitama rahavoogu, nii et EfTEN-i neljas fond on startinud väga hästi,» teatas EfTEN Capitali tegevjuht Viljar Arakas. Leping jõustus 30. novembril 2018.

EfTEN Real Estate Fund 4 on institutsionaalsetele investoritele suunatud 10-aastase tähtajaga kinnine investeerimisfond, mis investeerib rahavoogu tootvatesse ärikinnisvara objektidesse Baltimaades. Mitteavalik fond pakub institutsionaalsetele investoritele võimalust osaleda Baltikumi kinnisvaraturul läbi suuremate ärikinnisvaraobjektide nagu kontorihooned, kaubanduskeskused, lao- ja tööstushooned omamise.