EAS avab kontori USA idarannikul

«Kui Eesti ettevõtja leiab omale selle lepingu raames partneri Lõuna-Carolinast, siis on tal võimalik projekti rahastamiseks saada toetust arenguprogrammist või tootearenduse toetusest,» ütles EAS-i ettevõtluskeskuse direktor Tanel Rebane. Lisaks plaanib EAS järgmisel aastal avada esinduse USA idarannikul.

«Lõuna-Carolina osariik on Eesti ettevõtjatele soodsaks stardipunktiks USA turule sisenemiseks. Järgmisel aastal avame oma esinduse samuti just USA idarannikul, mis koos Lõuna-Carolina koostööleppe ja USA aukonsulite võrgustikuga abistab meie ettevõtteid USA turule sisenemisel ja partnerite leidmisel. Erinevalt meie peamiselt tehnoloogiavaldkonnale keskenduvast Silicon Valley esindusest on USA idarannikule eksportimise vastu huvi tundnud mitmed ettevõtted traditsioonilise tööstuse, toidu-, puidu- ja kaitsetööstusest,» lisas Rebane.

Eelmisel nädalal osalesid äridelegatsiooni koosseisus USA visiidil Eesti ettevõtted Timbeter OÜ, Cybernetica AS, Iluum ME Sisustus OÜ ja Mooncascade OÜ. «Eesti ettevõtted, sealhulgas ka Mooncascade, vaatavad ekspordile mõeldes üha tugevamalt USA idaranniku poole. Seetõttu on märgilise tähtsusega, et EAS avab oma esinduse just USA idarannikul,» ütles Mooncascade'i esindaja Anu Einberg.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) majandusarengu asekantsler Viljar Lubi kirjutas eelmisel nädalal ministri volikirja alusel USAs alla rakenduslepingule Lõuna-Carolina osariigiga. USA poolt allkirjastas lepingu Lõuna-Carolina ülemaailmse liidu GASC president ja tegevjuht, endine suursaadik Jim Melville.