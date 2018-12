Projekti arendaja esitas reedel rahandusministeeriumile taotluse riigi eriplaneeringu algatamiseks, et kavandada Soome-Eesti vahelist raudteetunnelit ja sellega seonduvat tehissaart.

Finest Bay Area Developmenti veab Peter Vesterbacka, kes on avaldanud soovi rajada kahe linna vahele tunnel erasektori rahastuse abil. Projekti on Finest Linki nime all uurinud ka riigid, kohalikud omavalitsused ning selle uuringuid on toetanud ka Euroopa Komisjon.

Pressiteates nimetab Finest Bay Area Development end Finest Linki projekti arendajaks. Soraineni partner ja vandeadvokaat Paul Künnap ütles esmaspäeval BNSile, et Finest Link on üks neljast Finest Bay Area projekti trassialternatiivist.

«Meile teadaolevalt ei ole ükski teine grupp midagi esitanud,» ütles Künnap ning märkis, et seetõttu ei saa rääkida ka kahest eri projektist. Kui selliseid rühmi aga on, saavad nad öelda enda seisukohad ning arvamused menetluse käigus.

Projekti arendaja esitas ka Tehnilise Järelevalve Ametile (TJA) taotluse Soome-Eesti vahelise raudteetunneli ja tehissaare ehitamise aluseks oleva hoonestusloa menetluse algatamiseks.

Riigi eriplaneeringu algatamise taotluse eesmärk on terviklikult lahendada raudteetunneliga seonduvad küsimused nii meres kui ka maismaal. Täpsemalt soovib firma leida raudteetunnelile parim võimalik asukoht majandusvööndis, territoriaalmeres ning maismaal.

Hoonestusloa taotluse peamine eesmärk on alustada vajalike keskkonnauuringute tegemisega samal ajal riigi eriplaneeringu menetlusega, et Soome poolel tehtavad uuringud ning sellega seonduv piiriülene avalikkuse teavitamine ja kaasamine toimuks paralleelselt Eestis toimuvate tegevustega, teatas firma.

«Eestit ja Soomet ühendav raudteetunnel on ehitis, mille sarnaseid ei ole Eestis varem kavandatud ega ehitatud ning tegu oleks teadaolevalt seni pikima veealuse tunneliga maailmas,» märkis Finest Bay Area Devtelopment pressiteate vahendusel.

Tunnel on kavandatud teenindama mitte ainult reisijaid ja kaubatransporti – seda oleks võimalik kasutada ka andmeside- ja elektrikaablite ning muude kommunikatsioonide ja torustike paigaldamiseks.

Helsingi-Tallinna raudteetunneli pikkus on ligikaudu 100 kilomeetrit ning raudtee projekteerimisel võtab Finest Bay Area Development aluseks arvutusliku maksimaalse kiiruse 360 kilomeetrit tunnis. Firma arvestab ka tehnoloogiatega nagu Hyperloop.

Finest Bay Area Developmenti taotlus Tallinna-Helsingi tunneli riikliku eriplaneeringu algatamiseks pole veel rahandusministeeriumini jõudnud, kui see esitatakse, on valitsusel aega asja kaaluda kolm kuud.

«Rahandusministeeriumile ei ole praeguse seisuga taotlust esitatud. Küll aga teame, et see on allkirjastatud,» ütles rahandusministeeriumi pressiesindaja Karel Hanni BNSile. Ta lisas, et riigi eriplaneeringu algatamise või algatamata jätmise peab otsustama valitsus. «Korrektse taotluse saamisest on valitsusel otsustamiseks aega 90 päeva,» märkis Hanni.

Soolas 100 miljonit

Ühtlasi selgus täna, et Peter Vesterbacka leidis Tallinna-Helsingi tunnelile 100 miljonit. Nimelt sai Vesterbackale kuuluv Finest Bay Area Tallinna-Helsingi tunneliprojekt Dubai investoritelt 100 miljonit eurot rahastust.