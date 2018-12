Ootamatu: majandusministeeriumi uus kantsler juba paigas

Ando Leppiman on töötanud majandusministeeriumis asekantslerina alates 2012. aasta aprillist. Praegu on ta energeetika asekantsler.

Kuigi alles eelmisel nädalal selgus, et pärast tihedat konkursi saab Elroni juhiks majandusministeeriumi kanstler Merike Saks, siis täna selgus, et sisuliselt on paigas ka juba järgmine kantsler.