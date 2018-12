Ukraina peaminister: Nord Stream 2 on salasõda Euroopa vastu

«Nord Stream 2 on salasõda Euroopa vastu. Me teame, mida tähendab olla energia ja poliitika alal Venemaast sõltuv. Me teame, kui ohtlik see on. Peame gaasijuhet Venemaa geopoliitiliseks relvaks,» ütles Groisman usutluses Saksa päevalehele Die Welt.