Riigifirma rajab Tallinna kesklinna uue peakorteri

Uue büroopinna hanke eesmärgiks oli tagada Elektrilevi vajadustele vastav, tänapäevane ja energiatõhus töökeskkond. B-energiaklassiga hoonesse tuleb kaasaegne poolavatud töökeskkond, kus on nii aktiivset suhtlemist kui ka vaikse töö tegemist võimaldavaid tsoone. «Hoogsalt arenevas Elektrilevis on koos väga erinevat tööstiili eeldavad ametikohad - alustades dispetšeritest või keskendumist vajavatest võrguplaneerijatest ja tehnoloogiaekspertidest kuni uusi teenusesuundi, näiteks sidevõrku arendavate spetsialistideni ja noorte energiliste projektijuhtideni, kelle töö eeldab palju suhtlemist. Kõik need erinevad vajadused peavad uues hoones leidma sobiva lahenduse,» selgitas Maidla.