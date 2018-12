Läbi aegade edukaim ettevõte üllatas viimati hiigelkahjumiga

Edukaim ettevõte läbi aegade on naftasaaduste transiidiga tegelev AS Vopak E.O.S, selgub Äripäeva arvutatud koondtabelist. Firma edastas mäekõrguselt koondtabeli teist, telekommunikatsioonifirmat Telia Eesti.

Koondtabeli kolmandat ja neljandat lahutab minimaalne vahe: Oleg Ossinovski osalusega valdusfirma AS Skinest Grupp koos raudteeveeremit rentiva ASiga Skinest Rail ja ASiga Skinest Projekt 43 punkti ning AS Olympic Entertainment Group, millest Armin Karu tänavu loobus. Koondtabeli viies on telekommunikatsioonifirma Tele2.