Raha või armastus? Rikaste ameeriklaste jaoks pole see küsimus

Uuringu koostas Merrill Edge ning selles osales 1000 ameeriklast, kellel on märkimisväärsed säästud. 56% küsitlusele vastanutest ütles, et sooviksid kedagi, kes suudab tagada majandusliku kindluse ja ainult 44% ütlesid, et partneri valikul mängib rolli armastus. 63% vastanutest ütles, et soovivad partneriks kedagi, kes on karjäärile pühendunud. Palju väiksem hulk vastanutest eelistas partnerit, kes valiks sotsiaalse vastutustunde karjääri ees.