Kristiine keskuse emafirma: tulevikus on keskustes poed, kontorid, elamispinnad ja avalikud teenused

Neljapäeval toimunud Nordic Real Estate Forumi kaubanduskinnisvara paneelis keskendutigi peamiselt sellele, mis saab kiiresti areneva e-kaubanduse tingimustes suurtest kaubanduskeskustest. Colliers International Soome asepresidendi Juha Tiuraniemi hinnangul on juba praegu märgata, et piirid jaekaubanduse ja büroode vahel on hägustumas ning ostukeskused on muutumas teenusepõhisemaks. «Soomes üsna tavaline, et ostukeskus, raamatukogu ja tervishoiuasutus on kõik ühe katuse all,» tõi Tiuraniemi näite põhjanaabrite juurest.