Munalaiu sadamas lõppesid laiendustööd

30. novembril lõpetati Munalaiu sadamas ehitustööd ning uus väikelaevasadam on paatide vastuvõtuks valmis. "Eile õhtul tõsteti viimased labidatäied ja töö võib lõppenuks lugeda," ütles Munalaiu sadamakapten Jaanus Jürivete.

AS Saarte Liinid sadamakapten Jaanus Jürivete

Kui ilmaolud lubavad, siis võivad paadiomanikud sadamat kasutama hakata kasvõi sel aastal. 1. detsembril kattis sadama akvatooriumi õhuke jää, kuid merevesi on veel soe ja püsiv jääkate ei pruugi niipea tekkida.

AS Saarte Liinid hallatav Munalaiu sadam on eelkõige Kihnu ja Manilaiu liinilaevade sildumiskoht. Aastaringselt töötavas sadamahoones on sadamakapteni kontor, piletikassa, reisijate ootesaal ja tualettruumid. Väikelaevade osa oli sadamas seni üsna tagasihoidlik ja kohti jätkus vaid vähestele alustele. Pärast laienduse valmimist saab Munalaiu sadam lisaks kohalikele paadiomanikele teenindada ka kaugemalt saabuvaid aluseid. 2,5 meetri sügavuseks süvendatud faarvaater võimaldab sadamasse siseneda ka enamusel purjekatel, lai slipp ja avar parkla sobivad treileril saabuvate paatide vette laskmiseks.