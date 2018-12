Reinsalu tahab omanikke kaitsta puuküürnike eest

«Inimesed on mobiilsemad ja pahatihti ei ole sobivaks variandiks end pikaajaliselt ühe elukohaga siduda,» ütles Reinsalu pressiteate vahendusel. Ministri sõnul on nõudlus Eesti üürituru arendamiseks üha suurem, seda eriti arvestades inimeste vajadusi ja olukorda üüriturul. «Selleks et pakkuda inimestele elukoha üürimise näol mõistlikku alternatiivi kodu omamisele, tuleb kaasa aidata professionaalse üürituru elavdamisele, mis soodustaks stabiilseid ja usaldusväärseid üürisuhteid. Ühelt poolt peab arvestama vajadusega tagada üürnikule sobiv ning stabiilne elukoht. Teisalt tuleb tagada üürileandjale tõhusad õiguskaitsevahendid pahatahtliku üürnikuga tegelemiseks.»