Kohalikud omavalitsused saavad küsida teedele investeeringutoetust

«Regionaalselt on väga oluline, et suurema liikluskoormusega teed saaksid kvaliteetse katte. See tagab nii inimestele, ühistranspordile kui ka ettevõtjatele mugava ja kiire liikumise ning leevendab raskeveokite tekitatud koormust kohalikele teedele,» ütles Simson, kelle sõnul ei suuda kohalikud omavalitsused alati ise teedesse piisavalt investeerida ja nii tulebki riik neile appi.