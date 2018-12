Soome ehitusturu langus kõiki ehitajaid Eestisse tagasi ei too

Nordeconi juhatuse esimees Gerd Müller seda tõenäoliseks ei pea. "Esiteks on nad läinud sinna kõrgema palga ootuses ja Soome ehitushinnad on peaaegu kaks korda kõrgemad kui Eestis. Kui sama palgatasemega Eestis ehitama hakatakse, tähendab see, et Eestis peaksid ehitushinnad päris tugevalt tõusma, kui tõesti sealt peaks tulema palju neid töötajaid tagasi siiapoole," selgitas Müller.