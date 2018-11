Üha enam firmasid langeb võltsarvetega petvate kurjategijate ohvriks

Novembri keskpaigas sai üks küttesüsteemidega tegelev Eesti ettevõte pealtnäha justkui oma äripartnerilt teate, et tema ettevõttes on käimas audit ning palub sel korral tasuda arved tavapärasest erinevale pangakontole. Nii läkski, et ettevõte kandis kurjategijatele erinevate arvete alusel 300 000 eurot, vahendab ERR-i uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».