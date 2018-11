Ilmselt ei tea tuhanded teed kasutavad inimesed, et linn ja juristile Priit Altperele kuuluv Ratsionaal OÜ on kolm aastat vedanud vägikaigast selgitamaks, kas ja kui palju peaks Tallinn maksma ettevõtjale selle eest, et ühistransport teed kasutab.