3 soovitust asjatundjatelt alustavale ettevõtjale

Leia hea äriidee!

Alustaval ettevõtjal peab olema tahe ja pealehakkamine alustamaks uue äriga – samuti ka idee. Paljud alustavad ettevõtjaid võivad juba selle punkti juures takerduda, kuna ollakse ebakindlad enda äriidee osas. Kas see on ikka piisavalt hea ja läbilööv?

Nüüd, kui sul on olemas idee, tuleb selgeks teha, kas see idee on ka kellelegi kasulik ehk kas on turgu, mis seda osta soovib.