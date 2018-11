Kadri Simson: soomlased on valmis liituma Rail Balticuga

«Soomlased ütlesid täna väga selgelt, et nad on valmis vahetama enda senise vaikiva vaatleja rolli otsese osaluse vastu ühisettevõttes. Minu kolleeg Anne Berner kinnitas, et nii Soome riik kui ettevõtjad peavad Rail Balticu projekti väga suure potentsiaaliga ettevõtmiseks ning soovivad raudteest tulenevate majanduslike võimaluste tõhusaks kasutamiseks Soome rolli suurendamist Rail Balticu projekti elluviimisel,» ütles Simson. Minister märkis, et ilma selle raudteeta ei ole ka Tallinna-Helsingi tunnelil tulevikku. Soome minister kinnitas täna, et nad on valmis liituma kolme Balti riigi loodud ühisettevõttega RB Rail AS.