Eesti Pank: majanduskasvu kiirenemine on erandlik nähtus

Majandususaldusindeks, mis kajastab ettevõtjate ootusi lähikuude kohta, on langenud nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides. Nii Euroopa Liidus tervikuna kui Eestis on aeglustunud ka tööstustoodangu kasv. Euroopa Liidu majanduskasv kolmandas kvartalis aeglustus.

Eesti kiire majanduskasvu taga olid sisenõudluse tegurid: tarbimine ja investeeringute kasv, kuid eksport kasvas vähe. See näitab, et majandus on piisavalt tugev, et elada üle lühiajalisi väliskeskkonna võbelusi. Samas teeb veidi murelikuks asjaolu, et tegevusalati oli kasv küllaltki ebaühtlane. Pea pool majanduskasvust tuli ehitus- ja kinnisvarasektorist. Kuna Eesti majandus on väike ja tihedalt seotud teiste riikidega, eeldab mõõduka majanduskasvu jätkumine ekspordi tugevnemist.