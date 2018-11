Sajad ühemehefirmad tõstsid maksuameti kampaania peale palka

«Valimisse kuuluva 1800 isiku septembrikuu tulu- ja sotsiaalmaksudeklaratsioonide järgi on nende isikute tööjõumaksud suurenenud kokku 303 000 euro võrra ning uusi isikuid on deklaratsioonidesse lisandunud kokku 37. Käitumist muutnud ettevõtete arv on kokku 332 ning see puudutab 325 füüsilist isikut,» ütles maksu- ja tolliameti pressiesindaja Kaia-Liisa Tabri.