Tööinspektsioon: tõsisemad tööõnnetused juhtuvad väikeettevõtetes

Tööl on sel aastal elu kaotanud seitse inimest, lisaks on täpsustamisel nelja surmaga lõppenud tööõnnetuse asjaolud. Üks hukkunutest töötas keskmise suurusega ettevõttes, kuus väikeettevõttes ning neli mikroettevõttes. Surmaga lõppesid tööd metallitoodete tootmisel, ehitusel, veonduses ja laonduses, mäetööstuses ning elektrienergia tootmisel. Suurettevõtetes pole sel aastal ükski õnnetus lõppenud töötaja surmaga.

Tööinspektsiooni peadirektori Maret Maripuu sõnul võib Eesti suurimaks tööandjaks pidada väikeettevõtet, mis sageli on perefirma. «Mikro- ja väikeettevõtetes kipub tööohutus jääma tahaplaanile, sest kogu tähelepanu läheb põhitegevusele ja ressurssi töökeskkonna kujundamisele jääb napiks. Statistika aga kinnitab, et just väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes juhtub palju tõsiste tagajärgedega õnnetusi,» nentis ta.