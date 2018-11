Nortal plaanib tuleval aastal palgata 300 uut töötajat

Eelmisel aastal oli ettevõtte müügitulu 48,3 miljonit eurot ning Alamäe prognoosib, et 2018. majandusaastal kasvab see 20 protsendi võrra, vahendab Nortali ajaveeb Soome tehnoloogiaajakirjale Tietoviikko antud intervjuud.

Alamäe tõi ka esile, et Nortali jaoks on võtmetähtsusega kasvuvaldkond Aafrika turg, kus paljud riigid soovivad minna üle digivalitsemisele, eriti riikides, kus hea haldus on küllaltki uus nähtus.

Nortali juht eitas, et korruptsioon märkimisväärselt teenuste turule toomist takistab, ehkki tõdes, et mõningad katsumused siiski on. Samas tõi ta esile, et Aafrika üllatab positiivselt, näiteks eriti Botswana on arenenud ja ettearvatavam kui paljud Lõuna-Euroopa riigid, rääkis Alamäe.