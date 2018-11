Sauele tulev 100-miljonine andmekeskus liitub Eleringi ülekandevõrguga

Elering tagab sõlmitud liitumislepinguga, et riketest põhjustatud katkestuste pikkus on kliendi jaoks alla 150 tunni ning plaaniliste katkestuste pikkus alla 64 tunni aastas.

MCF teatas sel nädalal enda andmekeskuse plaane tutvustades, et keskus ehitatakse valmis mitmes etapis. Esimese 6-megavatise võimsusega hoone ja selleks vajaliku taristu ehitamist plaanitakse alustatakse 2019. aasta esimeses pooles ning eeldatav valmimise tähtaeg on aasta lõpus. Arengukavas on ette nähtud piisavalt ruumi kompleksi laiendamiseks. Esialgne taristu võimaldab kompleksi arendada enam kui 20-megavatise koguvõimsuseni, mida on vajadusel võimalik suurendada.