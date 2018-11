Simson kutsub Soomet ühinema Rail Balticu ühisettevõttega

«Soome on olnud Rail Balticu toetaja, kuid ühe aktsionärina saaks ta ise rohkem kaasa rääkida projekti arengule,» ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Ta lisas, et Soome osalus annab ka võimaluse tuua projekti väga kõrgetasemelist raudteed puudutavat tehnilist oskusteavet ja kogemust.

Minister tõi välja, et koostöös on lihtsam tutvustada Soome tööstus- ja logistikasektorile uue raudtee võimalusi äri laiendamisel, mis omakorda loob eeldused saada tulevikus raudteele rohkem kaupa ja reisijaid.

Lisaks arutavad ministrid Tallinna–Helsingi tunneli teemal. «Kahte pealinna ühendav raudteetunnel on loogiline jätk Rail Balticule,» rääkis Simson. Ta möönis, et tunnel on ülikallis projekt. «Seega näeme, et ta võiks olla osa Euroopa Liidu finantseeritud transporditaristust,» sõnas Simson.