Arendaja: inimesed ei taha enam vihmas ja tuules maju ehitada

Bonava Eesti tegevjuht Timo Riismaa rääkis kinnisvarafoorumil, et Balti riikides on kinnisvara hinnatõus olnud 5-6% aastas, aga kuna see on korrelatsioonis sissetulekute tõusuga, siis ei saa öelda, et olukord on ebatervislik. «Kui võrrelda praegust aega buumiajaga, siis hetkel saab kinnisvara osta vähema kuupalkade arvuga, kui toona,» ütles ta. Mure on tema sõnul kommertskinnisvaraga, mida ehitatakse liiga palju.