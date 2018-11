Soome kahanev elumajade turg viis Eesti ehitusmaterjali tootja kahjumisse

Kuigi ettevõte on AC Nielsen poolt edastatava turustatistika kohaselt Soome puitkiudplaadi segmendis turuliider 72-protsendilise turuosaga, põhjustab müügikäibe languse eluasemeturu muutus, kus tarbijad kolivad pigem elama linnadesse ja korterelamutesse, selle asemel, et järgida traditsioonilisemat, oma maja ehitamise trendi, märkis Losvik.

«Me oleme juurutamas iga-aastast hinnatõusu protseduuri, leevendamaks puiduhakke, tootmisprotsessi põhilise toormaterjali, sisseostuhinna tõusust tulenevat negatiivset mõju. Turustustegevused on fokuseeritud meie poolt toodetud plaadi positiivsete omaduste kajastamisele, et see on toodetud värskest kuusepuu hakkest, samas kui konkurendid kasutavad sünteetilisi materjale,» märkis ettevõtte juht.