Eesti luksusbränd tahab ilumaailma vallutada

Praeguseks on firma juba jõudnud paljudesse prestiižsetesse kingikottidesse, näiteks on firma tooteid kingtud Berliini moenädala VIP-külalistele, tooteid on mainitud üle maailma kuulsates ilu- ja moeajakirjades ning firma kaup on müügil Suurbritannias, Skandinaavias, Hispaanias, Saksamaal, Venemaal ja mujalgi.

Firma on sõlminud eellepingud distribuutoriga ka Jaapani ja Singapuri turule sõlmimiseks ning tegeleb aktiivselt online-otsemüügiga USA-s, Austraalias ja Uus-Meremaal, selgub firma rahakaasamise kampaaniast Fundwise'is. Edasimüüjate arv eksportturgudel kasvab seejuures ettevõtte teatel igakuiselt.

«Meie siht on kasvatada Vestige Verdant globaalselt tuntud, hinnatud ja juhtivaks ikooniks orgaanilises ilumaailmas, olles esindatud maailma suurimates ja parimates kaubamajades New Yorkist Tokyoni,» kirjeldab firma enda suuri plaane.

Vestige Verdant on keskendunud peaasjalikult luksustoodetele ning firma kollektsiooni kuulub näiteks sügavniisutav päevakreem, öökreem, näomask, näoõli, silmaseerum ja mitsellaarvesi. «Oleme suutnud luua nii tooted kui brändi, mis on rahvusvahelises ilumaailmas kõnekam, huvipakkuvam ja ihaldusväärsem kui enamik konkureerivaid brände,» teatab firma enda tutvustuses ise.

Vestige Verdanti asutas reklaami ja imagoloogiat õppinud ning agentuurides töötanud Roone Roost, kes praeguseks on ilufirmat juhtinud viis aastat. Firma ongi seadnud enda põhitegevuseks peaasjalikult parimate iluhooludstoodete loomise ning teisalt ka nende ümber tugeva brändi rajamise.

«Senini enamik turul olevaid iluhoodustoodete brände kuulub kas »apteegitoodete« kategooriasse, kus on soovitud luua näiliselt tervislik toode ja unustatud on brändi enda sisu ja kõnekus, või »moebrändide« kategooriasse, kes loovad moe-ja ilumaailma kõrvalt ka iluhoodustooteid ning selle tulemusel on bränd laiahaardeline, ent toode ise pea olematu,» selgitab firma. Vestige Verdant üritab samas teha mõlemat.

Maailmavallutusplaanidele hoo sisse andmiseks, käibekasvu kiirendamiseks ning müügi edendamiseks kaasab firma ka ühisrahastuse kaudu 100 000 kuni 300 000 eurot lisakapitali, pakkudes ühisrahastajatele vastu kokku 6,25 kuni 16,67 protsendi suurust osalust. Praegu hindab firma enda väärtuseks 1,5 miljonit, pärast kampaaniat 1,6 kuni 1,8 miljonit eurot.

«Ettevõtte väärtus on täna on 1,5 miljonit eurot. Meie eesmärk on kasvatada ettevõtte väärtus 22,5 miljoni euroni aastaks 2023,» märgib ettevõte. Selles ajavahemikus on firmal plaanitud ka ühinemine/omandamine.

«Tehingu vastaspooleks on rahvusvaheline konglomeraat, mis omab ja arendab mitmeid rahvusvaheliselt tuntud kaubamärke ilutoodete ja parfüümide valdkonnas. Tänaseks teeme antud konglomeraadiga ka aktiivset koostööd,» märgib Vestige Verdant salapäraselt.