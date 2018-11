Luminori kasum vähenes poole võrra

«Blackstone'i otsus omandada Luminoris 60-protsendiline enamusosalus, Moody's Investor Service poolt esmakordselt Luminori hoiustele kinnitatud krediidireiting Baa1 ja sellele järgnenud tagatiseta eelisvõlakirjade emissioon summas 350 miljonit eurot – see kõik annab kinnitust, et meie finantsprofiil on tugev ja Luminor on põnev investeerimisobjekt nii Baltikumi kui ka rahvusvaheliste investorite jaoks. Lisaks on tähelepanuväärne, et jõudsime nende verstapostideni napi ühe aasta jooksul pärast Luminori tegevuse alustamist ning uute strateegiliste eesmärkide seadmist,» rääkis Luminori grupi tegevjuht Erkki Raasuke.