Valitsus andis pankade hiigeltrahvidele rohelise tule

«Finantssektoris võivad suurematel rikkumistel olla kahjulikud tagajärjed nii kogu sektorile kui laiemale avalikkusele. Seega on oluline, et trahvimäärad ja nende määramise põhimõtted oleksid ühesugused kogu Euroopa Liidus ja aitaksid võimalikke rikkumisi üldse ära hoida,» ütles ta pressiteate vahendusel.

Kehtiva õiguse kohaselt on finantsasutusele võimalik enamasti määrata rahatrahvi kuni 32 000 eurot, teatud juhtudel kuni 400 000 eurot ja füüsilisele isikule kuni 300 trahviühikut ehk 1200 eurot. Need praegused rahatrahvide ülemmäärad ei täida EL-i õiguses sätestatud eesmärke.

Seaduses sätestatakse, et kui rahapesu kahtluse korral ei ole vara omanik või valdaja tõendanud vara legaalset päritolu, võib rahapesu andmebüroo taotleda halduskohtult loa vara käsutamiseks üheks aastaks. Sel ajal on vara omanikul või valdajal kohustus tõendada vara legaalset päritolu. Kui seda ei õnnestu kindlaks teha, võib rahapesu andmebüroo taotleda halduskohtult luba vara riigi omandisse kandmiseks.

Antud eelnõu on seotud ka riigikogu menetluses oleva karistusseadustiku muutmise eelnõuga, mis loob aluse kõrgema määraga väärteokoosseisude sätestamiseks. Seadus on plaanitud jõustuma 2019. aasta esimeses pooles eeldusel, et rahatrahvide kohaldamiseks vajalikud karistusseadustiku muudatused on jõustunud või jõustuvad hiljemalt karistusseadustiku muudatustega samal ajal.