«Pank» 7. osa – aga mis toimus tegelikult

«Rootslased lasid mind lihtsalt lahti,» ütles ta Peeter Raidlale. «Juba järgmisel päeval pärast Hoiupangaga ühinemist olid Swedbanki vennad kohal ja teatasid, et nemad on nüüd kõige suuremad aktsionärid ja me peame nende pilli järgi mängima hakkama,» selgitas Mõis. «Tagantjärele asjadele mõeldes tundub see nende toonane soov küll igati loogilisena. Kuid just nii see minek oli. Siis aga hakkasid ka teised Hansapanga juhid sedasama pääseteed otsima. Sinnamaani olime tegutsenud koos ühise meeskonnana. Ent kui selgus, et üks mees lastakse vabalt minema, siis arvati, et mida nemadki seal enam passivad,» lisas ta.