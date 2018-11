Saksa võimud puistasid Deutsche Banki peakorterit

Deutsche Bank kinnitas, et uurimine leiab tõepooles taset. «On tõsi, et politsei otsib praegu läbi meie panga erinevaid tegevuskohti Saksamaal. Anname rohkemat teavet kohe, kui saame rohkem detaile. Teeme uurijatega täielikku koostööd,» vahendas Handelsblatt panga avaldust.

Uurijate teatel on uurimine seotud kahe töötajaga, kellest üks on 50- ja teine 46-aastane, samuti teiste seni veel nimetamata panga töötajatega.

Läbiotsimised on ilmselt seotud niinimetatud Panama dokumendilekkega, mille tulemusena käivitas Saksa prokuratuur kriminaaluurimise. Selle eesmärk on välja selgitada, kas vastavad tõele kahtlused, et Saksa suurim pank aitas klientidel maksuparadiisides asutada varifirmasid, millesse kanda kuritegelikul viisil teenitud tulu.