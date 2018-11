Selles riigis kasvab ülirikaste arv märksa kiiremini, kui mujal maailmas

Finantsterminit high-net-worth individual (HNWI) kasutatakse inimeste puhul, kellele kuuluvate investeeritavate varade väärtus ületab miljard dollarit. Just selliste isikute arv kasvas Indias möödunud aastal 22,2 protsenti 278 000 inimeseni - kiiremini kui üheski teises riigis maailmas. Lisaks kasvas India rikkurite vara kokku samuti 20 protsenti 1,1 triljoni dollarini, selgub Aasia riikide jõukusraportist, mille koostas konsultatsioonifirma Capgemini.

Raporti hinnangul on India rikkurite kiire kasvu taga stabiilne valitsus, mis võimaldab vastu võtta ärijuhtidele kasulikke seadusi, seda eriti tootmises. India hüppas kõige tootmissõbralikumate ettevõtete edetabelis möödunud aastal lausa 30 kohta.

Viimase 10 aastaga on India SKT enam kui kahekordistunud, võimaldades rohkematel inimestel oma jõukust kasvatada. Möödunud aasta jooksul kasvas India aktsiaturu koguväärtus 51,3 protsenti võrreldes aastaga enne seda ja SKT 6,7 protsenti.

Vaatamata kiirele kasvule jääb India siiski numbritelt pikalt alla sellistele riikidele nagu Jaapan ja Hiina. Kõigist Aasia riikidest on HNWI'del varasid kõige rohkem kokku just Jaapanis. India on siiski tublil kolmandal kohal, edestades selliseid arenenud riike nagu Austraalia ja Lõuna-Korea.