Hiidlased protestivad TS Laevad kavandatava talvise sõiduplaani vastu

“Hiiumaa elanike ja ettevõtjate jaoks on oluline aastaringselt hoida püsigraafikuna praegu kehtivat sõiduplaani ehk vähemalt kuus reisi ühes suunas päevas,” ütles Hiiumaa vallavanem Reili Rand. Ta lisas, et taoline stabiilsus annab reisijaile võimaluse liikumist pikalt ette planeerida, mis toetab ettevõtjate tegevust, suurendab parvlaevade täituvust ja seega ka avaliku teenuse kasutamist.

Seoses uute parvlaevade liiniletulekuga kaks aastat tagasi oli hiidlaste ootus, et suvisega analoogne ülesõiduaeg on võimalik aastaringselt, laevad saavad sõita varasemast kiiremini ning teha vähemalt kuus reisi ühel suunal päevas. “Väljumisaegade muudatus jääolude ootuses kolmeks talviseks kuuks pöörab uppi ettevõtjate tavapärased logistikaahelad ja kokkulepped. Samuti tuleb ümber korraldada parvlaevade järgi sätitud bussiliiklus nii Hiiumaal kui ka Läänemaal, mis omakorda avaldab mõju ja tekitab rahulolematust ka bussireisijates, vähendades ka rahulolu tasuta bussiliiklusega,” märkis Rand.

Hiiumaa ettevõtjad on seisukohal, et majanduse sujuvaks toimimiseks on Heltermaa–Rohuküla liinil kuue kummaski suunas toimiva reisiga püsigraafik ainuvõimalik ning majanduslikult kahjulik ja põhjendamatu oleks talvine väljumisaegade muutmine olukorras, kui Hiiumaa liinil on kaks laeva.