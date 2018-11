Merko ehitab Lätti kolm kortermaja

Merks Viesturdārzs ehitatavatel korterite suurused on alates 36–42-ruutmeetristest ühetoalistest kuni 100–140-ruutmeetriste neljatoaliste ja läbi kahe korruse asuvate 130-ruutmeetriste korteriteni. Korterite ruutmeetrihinnad on vahemikus 2400–3200 eurot.

AS Merko Ehitus kontserni kuuluvad Eesti ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba, Norra ehitusettevõte Peritus Entreprenør AS ning kontserni kinnisvaraarenduse äriüksus koos kinnisvara omavate äriühingutega.