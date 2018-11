Keskkonnaminister Kiisler lihtsustas harrastuskalapüüki Matsalu rahvuspargis ja Piirissaarel

Kahel veekogul vähendatakse Eesti Maaülikooli teadlase soovitusel püügivõimalusi 25% võrra. Need on Tartu maakonnas paiknev Pangodi järv ja Valga maakonnas paiknev Aheru järv, mis on sobilikud kohale, ühele harrastuskalastajate huviorbiidis olevale kalale. Paraku on katsepüügid näidanud, et koha arvukus neis veekogudes on kahanenud, mistõttu on püügivõimaluste vähendamine vajalik.