Eesti ettevõtjad: Soome ehitusturu uinumine lööb ka meid

Tema sõnul võivad languse taga olla ette võetud ehitusload, mida ei ole suudetud praeguseks realiseerida. Toetudes Muuga Betoonelementide ekspordinumbritele, tõdes Rand, et mõningad projektid on Soomes venima jäänud.

Ranna hinnangul pole ehituslubade mahu langemine 2015. aasta tasemele tume perspektiiv, kuna ka tollal oli tase Soomes väga hea ja praeguse olukorra on võibolla tinginud tööjõupuudus.

Postimees kirjutas teisipäeval, et Soome ehitusturu langust on prognoositud pikka aega, nüüd ilmneb see ka statistikas.