Veeteede Ameti peadirektor Rene Arikas: Eesti riiklik merendus tuleks konsolideerida

Eesti riikliku arengukava Eesti Merenduspoliitika 2012-2020 periood saab peagi läbi, selle arengukava koostamist ja täitmist on juhtinud majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Lisaks on rahandusministeeriumis koostamisel Eesti mereala planeering, mis samuti peaks saama mereala kasutamist reguleerivate otsuste aluseks. Mis võiks pikemas perspektiivis olla Eesti merealade haldamise aluseks ja kuidas seda tegevuskava ellu viia?

Arengukava Eesti Merenduspoliitika on kuni aastani 2020 kehtiv, selle järgi on seni tegutsetud. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium jälgib selle ellu viimist ja koostab täitmisraporteid. Veeteede Ameti poolt anname täitmisraportitele omapoolse sisendi meie vastutusvaldkonda puudutavas osas.

Eks see on pisut samasugune teema, nagu teiste arengukavadega, mida riigil on kokku 30 või 40. Paljuski ei ole neis kavades finantse planeeritud. On plaanid, mõtted, tegevused. Aga kui vastutajad pole määratud, raha puudub, kui rakendusplaan ei ole seotud ressurssidega, on eesmärke keeruline saavutada. Veeteede Amet on olnud protsessidesse kaasatud, kuid on juhtunud, et head mõtted lükatakse kõrvale, kuna nad on ressursimahukad ja nendega ei taheta tegeleda.

Uut merenduse arengukava eraldi arengukavana suure tõenäosusega ei tule, selle asemel liidetakse merendus ühtse transpordi arengukavaga, mis hakkab kuuluma Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsleri pädevusse. Tõenäoliselt.

Mereala planeerimisse panustab Veeteede Amet ekspertide tasandil. Saame aidata laiema vaatega, naaberriikidega ühiselt planeeritavatel aladel või kui king kuskil pigistab: tuuleparkide küsimuses näiteks Pärnumaa või Hiiumaa merealadel. Aga ka spetsiifilisemate teemadega nagu vrakid, merebioloogia, laevaliiklus.

Iga piirkond on omamoodi, näiteks Pärnu lahel on teised mured. Olles ise rääkinud erinevate osapooltega, tean, et Pärnu on väga eriline, seal on purjetajatele kehtestatud eripiirkond võistlemiseks, aga kalastajad tahaksid samas kohas kala püüda – lahe põhjareljeef on muutunud ja kala on sinna liikunud. Samuti kalameeste ja laevaliikluse konfliktid. (hiljuti sõitis kaubalaev Pärnu lahel avameremõrda sisse ja rikkus kalli püünise, toim.) Ei ole teada, kas kalamees esitas nõude, aga see pole ka Veeteede Ameti teema, kuna pole otseselt seatud meresõiduohutusega. Kaptenina võin öelda, et ükski laev ei taha sõita mõrdadest läbi, see on risk ka laevale. Kui püünis takerdub laeva mehhanismide külge, võib see laeva vigastada, näiteks rikkuda sõuvõlli tihendi või roolisüsteemi.

Kas Eestil võiks olla mereministeerium ja kas selleks võiks saada Veeteede Amet?

Teoreetiliselt on kõik võimalik, küsimus on selles, mis on eesmärk. Veeteede amet ei tegele ainult transpordiga. Suures plaanis on meie kätte juba koondunud palju rohkem, kui veeliikluse ohutus ja järelevalve. Veeteede Ametil on täna 270 töötajat neist vaid 40 tegelevad järelevalvega.

Oleme väga väikse riigina mitmeski valdkonnas väga killustunud, selle tulemusel ei ole paljud tegevused efektiivsed. See on põhimõtteliselt riigijuhtimise mudeli küsimus.