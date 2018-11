Tallink seilab Helsingi börsile

«Tallinki aktsiate teisene noteerimine Helsingi börsil on meie ettevõtte arenguloos väga loogiline samm. Soome on üks meie suurimaid koduturge, meie klientidest moodustavad soomlased suurima osa ning meie ettevõttel on Soomega väga tihedad sidemed,» selgitas ettevõtte juht Paavo Nõgene.