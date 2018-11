Käesolev aasta on paistnud silma paljude suurte ülevõtmis- ja liitumistehingute poolest. Kirss tordil on tõenäoliselt eile avalikuks tulnud uudis, et Austraalia investeerimisfondi First State taristufond EDIF II ostab 85-protsendilise osaluse Eesti suurimas soojaettevõttes Utilitas, mis kütab terves Eestis 165 000 majapidamist. Kaugküttekontserni senised omanikud eesotsas Kristjan Rahuga ja juhtkonna liikmed säilitavad ettevõttes kokku 15-protsendilise osaluse.