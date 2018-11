Merele oleks vaja oma RMK-d

Merd on eestlased harjunud ühisomandiks pidama, igamehe õigus kala püüda ja kujutelm vabast meresõidust on osa rannarahva pärimusest. Siiski on meri piiratud ressurss, mille järjest aktiivsemal kasutamisel hakkavad tekkima vastuolud ja konfliktid.