Taani prokuratuur esitas Danskele süüdistuse

Süüdistus põhineb prokuratuuri augustis algatatud uurimisel ning puudutab perioodi 1. veebruar 2007- jaanuar 2016. «Juhtumi põhjalik uurimine on meie huvides ja me plaanime teha igakülgset koostööd Taani prokuratuuriga,» ütles Danske tegevjuhi asetäitja Jesper Nielsen.

Danske Eesti üksusest liikus perioodil 2007–2015 läbi 201 miljardit eurot võimalike probleemidega raha. Pole selge, kui palju täpselt kahtlaseid tehinguid oli, ent uurimise all olevast 15 000 praegusest suletud pangakontost on vähemalt 6200 kahtlased.

Hämarad tehingud on seotud panga praeguseks lõpetatud mitteresidentidest klientide äriga. Rahapesuga seoses on Taani pank uurimise all muuhulgas USA-s ning see võib firmale kaasa tuua mitme miljardi dollarini ulatuva trahvi.