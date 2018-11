Elroni uueks juhiks valiti kogenud riigiametnik

Varem on Merike Saks töötanud Eesti Standardikeskuse tegevdirektorina, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja teenuste direktori, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhatajana, siseturu asekantsleri ja kantslerina.

Elroni nõukogu esimehe Siiri Odrats-Koni sõnul on Merike Saks tugeva strateegilise mõtlemise ja hea analüüsivõimega juht, kel on pikaaegne tippjuhtimise kogemus avalikust sektorist ja samuti riigi äriühingute ja sihtasutuste nõukogudest.

«Elron on hästi hoitud ja juhitud ettevõte,» ütles Saks. «Eesti inimesed on suurepärased rongiliiklejad ja teen kõik endast oleneva, et Elron vastaks ka tulevikus reisijate ootustele. Uued väljakutsed ootavad Riisipere-Turba raudteeliini valmimisel ning ehk õnnestub tulevikus liinidele tuua mõned uued rongid.»