Reoveest saab kümneid kordi vähem elektrit kui hakkpuidust

Seni on Kuressaare Veevärk tootnud Kullimäe puhastusseadme jääkmuda töötlemise kõrvalsaadusena elektrit kõige enam 2015. aastal, mil võrku müüdi 327 688 kWh elektrienergiat. Veevärgi rekord jääb 30 korda alla soojatootja tootmismahule. Arvestades, et selle aasta kümne kuuga on mudakäitluselt tulnud vaid 73 846 kWh, on see vahe veel oluliselt suurem.