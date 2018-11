Maksuamet valis Postimehe palvel välja selle sajandi mõjukamad maksukuriteod maksukahju ja tagastusnõude suuruse ning karistuse karmuse järgi. «Lisaks tuleb arvestada, et need on kõik jõustunud kohtulahendid. On asju, mida saaks veel ära märkida, kuid need on praegu veel kohtumenetluses ja töös,» ütles Kuus.