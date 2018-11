Reporter: Ruhnus alanud sadama laiendustööd tõid kohalikele ootamatu kalasaagi

Ringsu sadama laiendustööde eesmärk on parandada väikelaevade sissesõidu- ja sildumistingimusi ning pakkuda uusi kaikohti järjest lisanduvale mereturismile. Projekti tulemusel peab sadamasse lisanduma 30 kaikohta, lisaks sadamabasseinile laiendatakse ja süvendatakse sadama sissesõiduteed ning paigaldatakse uued ujuvkaid. Ringsu sadamat haldab AS Saarte liinid, laiendustööd teostab riigihankel parima pakkumise teinud OÜ Kaurits. Hankelepingu kogumaksumus on 710 000 eurot, töid kaasrahastatakse Interregi Eesti-Läti programmist.