HOMME POSTIMEHES: sajandi kümme mõjukamat maksupettust Eestis

Esikümnesse mahtus väga erinevaid pettusi. Leidub suuri üleriigilisi skeeme, mida on juhtinud tuntud ärimehed, aga on ka väiksemaid kohalikke pettusi, mille peategelased on madalat profiili hoidnud reatöötajad. Leidub nii kuritegelikke grupeeringuid kui ka üksiküritajaid.

On väga nahaalseid ja labaseid skeeme, aga ka kavalalt käima õlitatud pikaajalisi pettusi. On paadunud kurjategijad, aga ka ontlikke pereinimesi. Petetud on nii kütuse, suhkru, kulla, kui ka lõhega. Tabelist leiab üksnes need kuriteod, mille kohta on jõustunud kohtuotsus ja mida edasi kaevata ei saa.

Maksuameti uurimisosakonna juhataja Rain Kuus rääkis intervjuus Postimehele, et kuritegevus muutub aina konspireeritumaks ja varjatumaks, sest kurjategijad õpivad.

Postimehe palvel mõjukamate kuritegude valimisel olid peamiseks kriteeriumiks maksukahju, tagastusnõude ja karistuse suurus. Ajas on kuritegevus ka muutunud. Näiteks tõi Kuus välja, et veel kümnendi alguses käis suur osa maksukuritegusid läbi Läti, samas tänaseks on ahelda pikemad ja keerulisemad.

8Maksuameti uurimisosakonna juht Rain Kuus. FOTO: Mihkel Maripuu / EESTI MEEDIA/SCANPIX

«Sellist sakherdamist, mis oli selle kümnendi alguses, kus kõik kuriteod käisidki Lätiga, ei ole. Toona meil uurijad olid Riias ja neil siin. Tehti pidevalt vastastikuseid toiminguid. See asi on palju kaugemale läinud. Ahelad on pikemaks läinud. Eesti kurjategijad, kes on maksukuritegevuse maailmas teada olnud pikki aastaid, siis täna lahendavad Soome ja Rootsi maksupettusele orienteeritud ettevõtete soove,» rääkis Kuus valgestes kinnastes kuritegevuse arengust.

«Kuriteod on ka erinevad, sealhulgas regiooniti. Ettevõtlus on lõviosas Põhja-Eestis, Tallinnas ja selle ümber. Samas on ka Lääne-Eestis isikuid, kes väärivad tähelepanu ning kellele peab andma signaali, et see, mis nad teevad, pole õige. Ida-Eestis jälle on salakaubandus, aktsiisikaupade ebaseaduslik käitlemine olnud läbi ajaloo hoopis teisel tasemel kui mujal,» selgitas Kuus.